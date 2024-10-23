Не ракеты: какое важное вооружение Южная Корея может передать Украине

Северная Корея отправит несколько тысяч своих солдат на помощь России в войне против Украины. Западные страны отличались достаточно осторожной и сдержанной реакцией на фактическое вступление второй страны в войну.

Настоящим сдерживающим фактором для КНДР может стать Южная Корея и оружие, которое она может передать Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Подробнее 2 бригады по 6 тысяч человек, – Зеленский заявил, что Россия уже готовит военных из КНДР

Какое оружие может передать Южная Корея Украине

В международных СМИ появляется информация, что Южная Корея рассматривает возможность отправки своих военных и разведчиков в Украину, после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.

Южная Корея достаточно развитая страна и она действительно может нам помочь. Не думаю, что это будут ракеты или другое летальное оружие, но это может быть оружие, что поможет вести разведку, перехватывать дроны, запускать дроны, РЭБ, системы связи, системы навигации и тому подобное,

– считает Гетьман.

К тому же собственная инициатива Южной Кореи особенно ценна на фоне промедлений с решительной реакцией от западных союзников Украины.