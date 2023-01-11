Подвозим оружие и боеприпасы, – в ВСУ рассказали последние новости о боях за Соледар

В Соледаре продолжаются ожесточенные бои против оккупантов. Город не находится под контролем российских захватчиков. А информация об окружении украинских войск – ложь.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские оккупанты сосредоточили мощные силы на Соледар. Там воюют самые профессиональные подразделения ЧВК Вагнера. Но город не находится под контролем российских захватчиков.

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Есть возможность доставлять боеприпасы для ВСУ

Как отметил Череватый, украинские военные ведут боевые действия в городе. Есть возможности доставлять провиант, вооружение и боеприпасы непосредственно к подразделениям.

Вечером 10 января российские оккупанты начали распространять откровенную ложь и дезинформацию, что якобы захватили Соледар и окружили украинских военных. Там даже показали главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Череватый подчеркнул, что эта информация – фейк.

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Украинские войска не находятся в окружении и ведут боевые действия в городе. Они продолжают уничтожать оккупантов.

Ситуация в Соледаре под контролем главнокомандующего и командующего Восточной группировкой войск. Ищем оптимальные пути для улучшения оперативно-тактической ситуации на этом участке фронта,

– подчеркнул Череватый.

Какая ситуация в Соледаре: коротко