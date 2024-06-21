Ситуация не критическая: что может стабилизировать энергетику в Украине

Сейчас энергосистема Украины переживает сложные времена. Власти принимают различные меры, чтобы обеспечить население электроэнергией. В частности, пытаются сделать доступным пользование солнечной энергией для обычных украинцев.

Это будет разгружать систему и будет вспомогательной генерацией. Об этом 24 Каналу сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. К слову, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать условия, чтобы упростить для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. Также должны быть продуманы налоговые и таможенные льготы, специальные кредитные программы.

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Какие особенности солнечной генерации

Промежуточное оборудование может занимать достаточно большую долю в балансе. Сейчас когда отдельные блоки атомных электростанций выводятся на обслуживание, когда большинство тепловых электростанций повреждены, в балансе солнце с ветром занимает почти 20% от общей генерации.

Для получения электроэнергии нужно устанавливать не только солнечную или фотоэлектрическую панель. К каждому мегаватту солнечной генерации обязательно должен быть добавлен 1 мегаватт накопительных мощностей. То есть одна панель – один аккумулятор.

Другого быть не может, ведь ночью солнце не светит, зимой, особенно в западных регионах Украины, солнце не частый гость. Также стоит помнить о системах хранения электрической энергии. Только фотоэлектрическая панель не спасет,

– сказал Рябцев.

К тому же нужно предусмотреть возможность очистки станций, чтобы их, например, зимой не засыпало снегом, потому что так они работать не будут. Кроме того, нужно правильно ухаживать за этими станциями. Там достаточно сложная система обслуживания, которой нужно придерживаться, если хотите иметь высокий коэффициент полезного действия.

Полное восстановление требует больших усилий

Кабинет министров оценил в 1 миллиард долларов (40 миллиардов гривен – 24 Канал) потери энергосистемы Украины, которые были нанесены весной в результате атак России. Для ликвидации последствий правительство выделило около 8,7 миллиарда гривен.

В фонде поддержки энергетики поддержки Украины, где аккумулируются средства наших партнеров, было накоплено 18 миллиардов гривен. Еще дополнительно, если смотреть поддержку американского правительства в рамках программы USAID, то на этот год будет выделено несколько миллиардов гривен.

Существует дефицит ресурсов, поэтому не надо думать, что к отопительному сезону все удастся восстановить,

– отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Наши партнеры, в частности Германия, поставляют технику и оборудование для того, чтобы чинить повреждения, выходить из чрезвычайных ситуаций, но среди этой помощи недостаточно генерационных установок, которыми можно заменять крупные станции, и которые могут разгрузить объединенную энергосистему.

"Над этим сейчас работают. Соглашения о поставках мини ТЭЦ и других координационных установок подписываются во Львове, Одессе, Харькове и других городах. Но этот процесс не надо завершать и сидеть сложа руки", – добавил Рябцев.