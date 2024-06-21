Це розвантажуватиме систему й буде допоміжною генерацією. Про це 24 Каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. До слова, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити умови, щоб спростити для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. Також мають бути продумані податкові та митні пільги, спеціальні кредитні програми.

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Які особливості сонячної генерації

Проміжне обладнання може займати достатньо велику частку в балансі. Зараз коли окремі блоки атомних електростанцій виводяться на обслуговування, коли більшість теплових електростанцій пошкоджені, в балансі сонце з вітром займає майже 20% від загальної генерації.

Для отримання електроенергії потрібно встановлювати не лише сонячну чи фотоелектричну панель. До кожного мегавата сонячної генерації обов'язково має бути доданий один мегават накопичувальних потужностей. Тобто одна панель – один акумулятор.

Іншого бути не може, адже вночі сонце не світить, взимку, особливо у західних регіонах України, сонце не частий гість. Також варто пам'ятати про системи зберігання електричної енергії. Лише фотоелектрична панель не врятує,

– мовив Рябцев.

До того ж потрібно передбачити можливість очищення станцій, щоб їх, наприклад, взимку не засипало снігом, бо так вони працювати не будуть. Крім того, потрібно правильно догляди за цими станціями. Там достатньо складна система обслуговування, якої потрібно дотримуватися, якщо хочете мати високий коефіцієнт корисної дії.

Повне відновлення потребує великих зусиль

Кабінет міністрів оцінив у 1 мільярд доларів (40 мільярдів гривень – 24 Канал) втрати енергосистеми України, які були завдані навесні внаслідок атак Росії. Для ліквідації наслідків уряд виділив близько 8,7 мільярда гривень.

У фонді підтримки енергетики підтримки України, де акумулюються кошти наших партнерів, було накопичено 18 мільярдів гривень. Ще додатково, якщо дивитися підтримку американського уряду у рамках програми USAID, то на цей рік буде виділено декілька мільярдів гривень.

Існує дефіцит ресурсів, тому не треба думати, що до опалювального сезону все вдасться відновити,

– наголосив експерт з енергетичних питань.

Наші партнери, зокрема Німеччина, постачають техніку та обладнання для того, щоб лагодити пошкодження, виходити з надзвичайних ситуацій, але серед цієї допомоги недостатньо генераційних установок, якими можна замінювати великі станції, і які можуть розвантажити об'єднану енергосистему.

"Над цим зараз працюють. Угоди про постачання міні ТЕЦ та інших координаційних установок підписуються у Львові, Одесі, Харкові та інших містах. Але цей процес не треба завершувати й сидіти склавши руки", – додав Рябцев.