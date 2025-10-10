До конца недели в Украине в фактически всех областях ожидается облачная погода. Впрочем, уже с понедельника, 13 октября, сквозь тяжелые серые облака время от времени будут пробиваться солнечные лучи.

В то же время температурные показатели местами снизятся, а местами вырастут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Куда вместо облаков придет солнце?

В течение 11 и 12 октября синоптики прогнозируют облачную погоду. Уже 13 сентября в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Исключениями остаются Киевская, Житомирская, Черниговская и Сумская области.



Прогноз погоды на 13 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Уже во вторник, 14 октября, солнце будет пробиваться сквозь облака во всех областях Украины, согласно предварительному прогнозу. В то же время и в течение 13 октября, и в течение 14 октября также ожидаются незначительные осадки.



Прогноз погоды на 14 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что ожидать до конца октября?