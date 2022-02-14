Солнечно, тепло и возможен сход лавин: погода в Украине 15 февраля

Погода в Украине во вторник, 15 февраля, будет солнечной и теплой. Во всех областях в среднем будет +5...+8 градусов тепла.

Осадков не ожидают нигде. Ночью будет морозно на всей территории страны.

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Погода в регионах Украины 15 февраля

На Западе страны будет солнечно, как и на всей территории. В западных областях будет теплее всего – в частности, на Ивано-Франковщине и Львовщине прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла.

На несколько градусов прохладнее будет в других областях: +5...+7 – на Юге и Востоке страны и ориентировочно +4...+7 – в северных и центральных областях.

В Киеве днем температура прогреется до +4 ... +6 градусов и снизится до -4...-6 ночью.

Кроме того, синоптики предупредили, что будет умеренная снеголавинная опасность, то есть 2 уровень на:

высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей;

а также в горах Львовской, Черновицкой областей.

Погода в городах Украины 15 февраля

Ужгород – +5...+7

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +5...+7

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6



Погода в Украине 15 февраля / Данные Укргидрометцентра