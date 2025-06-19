В Одессе нашли мертвой 7-летнюю девочку: ее искали сотни людей

В Одессе в среду, 18 июня, пропала 7-летняя девочка. Ее искали сотни людей, но, к сожалению, ее нашли мертвой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно о пропавшем ребенке

Семья 7-летней Соломии – переселенцы из Херсона.

Девочка вечером 18 июня вышла из дома в Хаджибейском районе Одессы и исчезла.

Как рассказывал изданию "Думская" руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси, координатор поисков Сергей Крайм, последний раз девочку видели во дворе на улице Бреуса.

Это было примерно в 21:30 – она каталась на самокате.

Кроме полиции, девочку искали сотни людей. Они постоянно звонили, писали и присоединялись к поискам.

К сожалению, ребенок мертв. Правоохранители уже нашли вероятного причастного к этому.

Полиция установила местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк ... Обстоятельства трагического события устанавливаются. Сейчас полицейские работают с мужчиной, который вероятно причастен к смерти ребенка,

– написали в полиции.

Напомним, что на Прикарпатье уже 2 сутки продолжаются поиски 5-летнего мальчика, который исчез 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района.