В Одессе нашли мертвой 7-летнюю девочку: ее искали сотни людей
- В Одессе нашли мертвой 7-летнюю девочку Соломию, которую искали сотни людей с вечера 18 июня.
- Полиция установила вероятного причастного к ее смерти, обстоятельства трагедии устанавливаются.
В Одессе в среду, 18 июня, пропала 7-летняя девочка. Ее искали сотни людей, но, к сожалению, ее нашли мертвой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.
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Что известно о пропавшем ребенке
Семья 7-летней Соломии – переселенцы из Херсона.
Девочка вечером 18 июня вышла из дома в Хаджибейском районе Одессы и исчезла.
Как рассказывал изданию "Думская" руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси, координатор поисков Сергей Крайм, последний раз девочку видели во дворе на улице Бреуса.
Это было примерно в 21:30 – она каталась на самокате.
Кроме полиции, девочку искали сотни людей. Они постоянно звонили, писали и присоединялись к поискам.
К сожалению, ребенок мертв. Правоохранители уже нашли вероятного причастного к этому.
Полиция установила местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк ... Обстоятельства трагического события устанавливаются. Сейчас полицейские работают с мужчиной, который вероятно причастен к смерти ребенка,
– написали в полиции.
Напомним, что на Прикарпатье уже 2 сутки продолжаются поиски 5-летнего мальчика, который исчез 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района.