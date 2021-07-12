Соломия Витвицкая призналась, общается ли с бывшим мужем

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая опубликовала новое фото с бывшим мужем Владом Кочатковым. Она пояснила, что сохранила теплые отношения с эксом, а потому продолжает с ним общаться.

В декабре 2020 года известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая развелась с мужем. Но после разрыва бывшая пара сохранила хорошие отношения. Это доказывает новое фото на странице звезды в инстаграме.

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Соломия Витвицкая об отношениях с экс-мужем

Телеведущая вместе с бывшим мужем посетила празднование дня рождения общей подруги. Вместе улыбающиеся экс-супруги сделали фотографию. Соломия Витвицкая объяснила, что она общается с Владом Кочатковым. Поэтому им удается не создавать курьезных ситуаций в компании друзей.

И опережая вопрос – мы с Владом Кочатковым охотно видимся со всеми нашими общими друзьями, потому что и в дальнейшем хорошо общаемся между собой. Выбирать кого звать из нас на вечеринку друзьям не приходится,

– поделилась Витвицкая.

Развод Соломии Витвицкой с мужем