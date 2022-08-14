Мир уставал от войны, когда Украина уступала, но не сейчас, – Солонтай

Раньше Европейский Союз быстро уставал от проблем нашей страны. Однако сейчас украинские воины своим героизмом формируют в Европе тренд в поддержку Украины.

Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. В качестве примера он привел события последней недели – конференцию в Копенгагене, подключение Нидерландов к подготовке украинских военных и другие.

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Тренд в поддержку Украины

По словам Александра Солонтая, тренд в поддержку нашей страны среди европейцев очень ощутим. Он отметил его главные признаки:

отсутствует от Украины усталость;

огромный интерес к нашему государству;

понимание того, что здесь решается судьба европейского сообщества.

Это все приводит к росту включенности в помощь не только на уровне общества, но и на уровне власти. Александр Солонтай объяснил, что источником тренда является героизм Вооруженных сил Украины. Именно несокрушимость украинских военных и их борьба формируют этот тренд.

Устали раньше слабой Украины, которую побеждают и у которой отсутствуют успехи. А сейчас, когда Украина в борьбе с таким огромным врагом, к ней растет интерес и желание быть частицей этой победы.

– подчеркнул Солонтай.

Однако, по его мнению, мы должны работать, ведь очень много тревожных звоночков по Европе. К сожалению, достаточно много предателей в европейском сообществе, которые стоят под флагом Евросоюза, поют гимн за его единство, а на самом деле продались за российские рубли. Но вообще тренд остается в пользу Украины.

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Как западные партнеры поддерживают Украину

В Дании прошла конференция североевропейских союзников Украины. Участникам удалось собрать большую сумму на военную помощь Киеву. Речь идет о 1,5 миллиарда евро. Также 26 стран согласились продолжить поддержку Украины в противостоянии с россией.

Украина получила мощную военную помощь от США. 8 августа в Вашингтоне объявили о новом пакете помощи Украине, включающем противорадиолокационные ракеты. Однако не раскрыли, какое количество ракет предоставили.

Также Соединенные Штаты предоставят 4,5 миллиарда долларов дополнительной помощи нашей стране. Это поможет смягчить бюджетный дефицит, который вызвала агрессия россии. В Посольстве США в Украине заявили, что первый транш правительство получит уже в августе. Речь идет о 3 миллиардах долларов.

Израиль предоставил Украине сотни тонн гуманитарной и медицинской помощи, в частности, готовое питание с нагревающими элементами для военных. Речь идет о 50 000 упаковках. Также страна помогает с подготовкой наших специалистов-психологов для работы с пострадавшими от войны украинцами.

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