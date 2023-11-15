Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр пыталась понять, что имел в виду один из псов Путина. И куда сейчас идет вся российская пропаганда.

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Позор Соловьев

Крики и истерики – ключевые компоненты любой так называемой программы Владимира Соловьева. Но на этот раз пропагандист в какой-то момент решил перейти на "грозный" шепот и попыткой высказаться на украинском языке.

"Обращение к Зеленскому: господин Зеленский, тыкайте. Все. Конец", – сказал пропагандист.

Соловойов опозорился в эфире: смотреть видео

Вот так короткой фразой угрозы превратились в анекдот. А Соловьев еще раз всем доказал: не стоит посягать на чужое (в данном случае язык), а лицам из болот лучше вообще молчать – всегда.

Как-то анекдот был о маленькой собаке с очень холодными губами. Испугать не испугает, но зацелует насмерть – такая же история. Как бы объяснить Соловьеву, что "бегите" и "тыкайте" – это разные вещи. Тот случай, когда хотел испугать, а получилось опозориться. Тыкать вы можете пальцем в глаз. А убегают ваши солдатики с фронта, когда у них есть на чем и как,

– иронически отметила Екатерина Соляр.

Российская пропаганда: Соловьев не может сдержать истерик