Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр пыталась понять, что имел в виду один из псов Путина. И куда сейчас идет вся российская пропаганда.
Смотрите также Соловьев уволил пропагандиста, который назвал Захарову "сильно выпивающим облаком"
Позор Соловьев
Крики и истерики – ключевые компоненты любой так называемой программы Владимира Соловьева. Но на этот раз пропагандист в какой-то момент решил перейти на "грозный" шепот и попыткой высказаться на украинском языке.
"Обращение к Зеленскому: господин Зеленский, тыкайте. Все. Конец", – сказал пропагандист.
Соловойов опозорился в эфире: смотреть видео
Вот так короткой фразой угрозы превратились в анекдот. А Соловьев еще раз всем доказал: не стоит посягать на чужое (в данном случае язык), а лицам из болот лучше вообще молчать – всегда.
Как-то анекдот был о маленькой собаке с очень холодными губами. Испугать не испугает, но зацелует насмерть – такая же история. Как бы объяснить Соловьеву, что "бегите" и "тыкайте" – это разные вещи. Тот случай, когда хотел испугать, а получилось опозориться. Тыкать вы можете пальцем в глаз. А убегают ваши солдатики с фронта, когда у них есть на чем и как,
– иронически отметила Екатерина Соляр.
Российская пропаганда: Соловьев не может сдержать истерик
- Пропагандист Соловойв устроил перепалку с гостем на своем так называемом шоу. Они пытались выяснить "виновны" ли обычные немцы в том, что их правительство помогает Украине оружием. Впрочем, закончилось все традиционными "угрозами".
- На российском телевидении оправдывались за погромы евреев,которые местное население устроило в Дагестане. Соловьев в очередной раз соврал, использовав фразу "это не мы", ну и традиционно, что такого быть не может.
- Дрессированные соратники Соловьева выходят из-под пропагандистского контроля. Речь идет о Евгении Сатановском, который раньше обозвал спикера российского МИД Марию Захарову "шмарой, которая сильно выпивает". Не обошел он и одиозного Дмитрия Медведева. Ему досталась фраза "маленькое слабое г***о".