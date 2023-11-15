Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр намагалася зрозуміти, що мав на увазі один із псів Путіна. І куди наразі прямує уся російська пропаганда.
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Ганьба Соловйова
Крики та істерики – ключові компоненти будь-якої так званої програми Владіміра Соловйова. Але цього разу пропагандист у деякий момент вирішив перейти на "грізний" шепіт та ще й спробою висловитися українською мовою.
"Звернення до Зеленського: пане Зеленський, тикайте. Усьо. Конєц", – сказав пропагандист.
Соловойов зганьбився в ефірі: дивитись відео
Ось так короткою фразою погрози перетворилися на анекдот. А Соловйов ще раз усім довів: не варто зазіхати на чуже (в даному випадку мову), а особам з боліт краще узагалі мовчати – завжди.
Як колись анекдот був про маленьку собаку з дуже холодними губами. Злякати не злякає, але зацілує до смерті – така ж історія. Як би пояснити Соловйову, що "тікайте" і "тикайте" – це різні речі. Той випадок, коли хотів налякати, а вийшло спозоритися. Тикати ви можете пальцем в око. А тікають ваші солдатики з фронту, коли в них є на чому і як,
– іронічно відзначила Катерина Соляр.
Російська пропаганда: Соловйов не може стримати істерик
- Пропагандист Соловойв влаштував перепалку із гостем на своєму так званому шоу. Вони намагалися з'ясувати чи "винні" звичайні німці в тому, що їхній уряд допомагає Україні зброєю. Утім, закінчилося усе традиційними "погрозами".
- На російському телебаченні виправдовувалися за погроми євреїв, які місцеве населення влаштувало у Дагестані. Соловйов вчергове збрехав, використавши фразу "це не ми", ну і традиційно, що такого бути не може.
- Дресировані посіпаки Соловйова виходять з-під пропагандистського контролю. Мовиться про Євгєнія Сатановського, який раніше обізвав речницю російського МЗС Марію Захарову "шмарою, що сильно випиває". Не оминув він і одіозного Дмітрія Медведєва. Йому дісталася фраза "маленьке слабеньке г***о".