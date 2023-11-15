Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр намагалася зрозуміти, що мав на увазі один із псів Путіна. І куди наразі прямує уся російська пропаганда.

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Ганьба Соловйова

Крики та істерики – ключові компоненти будь-якої так званої програми Владіміра Соловйова. Але цього разу пропагандист у деякий момент вирішив перейти на "грізний" шепіт та ще й спробою висловитися українською мовою.

"Звернення до Зеленського: пане Зеленський, тикайте. Усьо. Конєц", – сказав пропагандист.

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Ось так короткою фразою погрози перетворилися на анекдот. А Соловйов ще раз усім довів: не варто зазіхати на чуже (в даному випадку мову), а особам з боліт краще узагалі мовчати – завжди.

Як колись анекдот був про маленьку собаку з дуже холодними губами. Злякати не злякає, але зацілує до смерті – така ж історія. Як би пояснити Соловйову, що "тікайте" і "тикайте" – це різні речі. Той випадок, коли хотів налякати, а вийшло спозоритися. Тикати ви можете пальцем в око. А тікають ваші солдатики з фронту, коли в них є на чому і як,

– іронічно відзначила Катерина Соляр.

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