Соловьев оправдывается за своих детей: о чем свидетельствует истерика пропагандиста
Российские пропагандисты с одной стороны кричат о "загнивающем западе", а вот с другой – туда отправляют учить своих детей. Почему-то при этом не гнушаются и покупать там недвижимость. Исключением не стал и Соловьев.
В прямом эфире своего шоу Соловьев начал эмоционально оправдываться за сына, который учился и работал в Лондоне. О причинах резкого ответа зрителям 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный.
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Из-за чего свирепствовал Соловьев
Известный российский пропагандист Владимир Соловьев имел неплохо виллу в итальянском Комо. Затем он почему-то очень раздражался, что ее фактически конфисковали. В Европу, где вроде бы все так плохо, Соловьев отдал на обучение двух сыновей. Один из них даже сотрудничал с модельным агентством.
При этом когда пропагандисту в эфире об этом напомнили, он невероятно возмутился и начал утверждать обратное. Мол, никто из его сыновей (заметим, у Соловьева восемь детей: 4 девушки и 4 парня) уже не проживает в Лондоне. А если его сын и имеет "модельный облик", то это еще ничего не значит.
Мол, "невероятно талантливые и умные" сыновья сознательно вернулись в Москву, живут и работают там. Да и вообще его сын теперь живет "обычной сложной жизнью молодого человека".
В чем причина оправдания
Собственно, такое нытье в прямом эфире свидетельствует, что не все в России из-за санкций так хорошо, как сами же пропагандисты хотят это показать.
Конечно, "трудная жизнь" у них. Потерять виллу в Италии, замороженные счета. Очевидно, что уже не такие средства выделяются на "сына модельного облика". То, что Соловьев оправдывается, означает, что детям русской элиты не поздоровится,
– заметил Юрий Подорожний.
Сейчас так называемым элитам приходится украденные средства каким-либо образом реализовывать. А их дети привыкли к деньгам, которых уже нет в тех количествах, что раньше.
Им, в конце концов, приходится по крайней мере публично затянуть пояса, потому что хвастаться недвижимостью или обучением детей за границей теперь совсем не патриотично.
Юрий Подорожний о причинах нытья пропагандистов: смотреть видео
Санкции против влиятельных россиян: последние новости
- Недавно США внесли в санкционных списков российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. По информации СМИ, после начала полномасштабного вторжения они скрылись в России. К слову, также 11 августа санкции были введены против Российского союза промышленников и предпринимателей.
- В начале августа плохие новости пришли и из Италии. Страна приостановила выдачу "золотых" виз для богатых россиян и белорусов. Их выдача давала возможность тем, кто инвестировал неплохую сумму в страну, получить вид на жительство.
- Кроме того, заметим, что корпорация Google в ночь на 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для подсанкционных русских компаний. Это может привести к финансовым и репутационным потерям. Большинство всех важных документов и электронных писем хранятся в корпоративном хранилище Google.