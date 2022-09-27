Россия нанесла удары по Харькову и Одессе: у людей начались проблемы со светом и связью
В Харьковской области и Одессе вечером 27 сентября прогремели взрывы. Взрывы произошли, когда в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога на Востоке и Юге.
В 21:02 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех прилетах. Сообщается, что россияне ударили по Холодногорскому району.
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В Харькове 4 прилета
По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света, информация о пострадавших уточняется.
Буквально через две минуты Игорь Терехов сообщил про еще один прилет в Харькове.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил информацию, что оккупанты ударили по Харькову. Он отметил, что в настоящее время пострадавших нет, однако информация уточняется.
Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112",
– сообщил Синегубов.
По предварительной информации, Харьков под обстрелом ЗРК С-300 из Белгородской области. Вечером неспокойно и в Дергачах Харьковской области. Местные жители сообщают о проблемах в работе мобильной связи.
Следует отметить, что в сети информируют о сильном пожаре в Харькове.
Оккупанты, вероятно, ударили по Одессе дронами-камикадзе
В то же время вечером раздавались взрывы в Одессе. Сообщается, что во время воздушной тревоги сработало ПВО.
Около 20:35 в сети появились сообщения, что со стороны оккупированного Крыма летят два самолета и возможен запуск ракет в сторону Одессы.
Как сообщают местные СМИ, россия в очередной раз ударила по Одессе дронами-камикадзе Shahed-136. В частности, в Одессу прилетели несколько российских ракет и беспилотников.
В Кривом Роге сработало ПВО
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что вечером в Кривом Роге сработало ПВО.
Вилкул прокомментировал вспышки в южной части города, которые местные жители видели в небе.
Где объявлена воздушная тревога
- Сумская область
- Харьковская область
- Полтавская область
- Кировоградская область
- Черкасская область
- Днепропетровская область
- Николаевская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Луганская область
В Одесской области в 21:11 был объявлен отбой воздушной тревоги.
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