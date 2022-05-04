Сообщают о взрывах в Киеве: вероятно, сработало ПВО

В Киеве раздались звуки взрывов. Заметим, что неизвестно наверняка, был ли это ракетный удар. Так что, вероятно, могло работать ПВО.

Советуем жителям города находиться в укрытиях и не выходить на улицу. О звуках взрывов пишут местные СМИ, сообщает 24 канал.

К теме Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра

Официальной информации от местных властей и военной администрации пока нет. Поэтому пока невозможно утверждать, что именно стало источником звуков, похожих на взрыв. Информация о "прилетах" пока не поступала. По предварительной информации, сработало ПВО.

Позже местные телеграм-каналы начали писать о взрыве в Броварах в Киевской области. Ожидаем официальную информацию.

Воздушная тревога почти по всей Украине

Отметим, что около 20.00 4 мая почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Пока известно, что оккупанты обстреляли Днепр. Мэр Борис Филатов сообщил об обстрелах в центре города.

Позже в Укрзализныце сообщили, что враг нанес ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в городе. К счастью, пострадавших среди железнодорожников нет, но все убытки будут оцениваться после отбоя воздушной тревоги.

Также звуки взрывов слышны в Черкассах и Запорожье. Но пока неизвестно, это ракетный удар или работа ПВО.

Днем ранее россияне нанесли удары по ряду украинских городов:

3 мая почти по всей Украине около 19:00 объявили воздушную тревогу. Уже через час в ряде регионов раздались взрывы.

Около 20:13 сообщили о взрывах в Виннице, Николаеве, Львове, Киеве, на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Тогда по Львову нанесли несколько ракетных ударов. 3 ракеты попали в электрические подстанции во Львовской области, из-за чего в части города возникли перебои с электроснабжением.

Еще одна ракета попала в электрическую подстанцию ​​на Закарпатье.

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Если вы видите подозрительные объекты в небе, не фотографируйте их, не снимайте видео и не выкладывайте в социальные сети. То же касается фото или видео с места взрывов, ведь таким образом враг корректирует огонь.Если хотите помочь украинским силам ПВО, сообщайте об объектах в небе в чат-бот в телеграме "Что-то летит" – @rusrocketfly_bot.