Британские и ирландские телекомпании получили сообщение об угрозе безопасности

В пятницу, 6 ноября, британская телекомпания Sky News получила сообщение об угрозе безопасности. Подобные сигналы также поступили ряду СМИ в Ирландии.

Это произошло на фоне ряда инцидентов с ложными сообщениями о заминировании по всей Европе. Об этом сообщили телекомпании Sky News и BBC.

Что известно о сообщении об угрозе?

Утром 6 ноября британский телеканал Sky News получил сообщение о заминировании. После поступления тревожного сигнала специалисты сети немедленно провели специальную оценку рисков. О факте возникновения угрозы телеканал оперативно проинформировал правоохранительные органы.

Безопасность и защита наших коллег являются нашим главным приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с органами власти, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и бесперебойность работы,

– подчеркнули в Sky News.

Руководство телеканала пока отказалось обнародовать дополнительные подробности о характере сообщения. В то же время тем же утром аналогичные сообщения поступили еще в несколько медиаорганизаций на фоне ряда ложных предупреждений о взрывах в Европе.

Какова ситуация в Ирландии?

В тот же день сигналы об угрозе получили также ряд известных медиаорганизаций в Ирландии. В частности, офис общественного вещателя RTE. После угроз там провели эвакуацию.

Радиоведущий RTE сообщил слушателям, что организация получила электронное письмо с предупреждением о бомбе, которая якобы взорвется в течение 45 минут.

Сотрудникам газеты Independent и дублинских офисов радиостанций NewstalkFM и TodayFM также посоветовали покинуть свои здания.

Полиция Ирландии сообщила, что ей известно о угрозе, направленной на медиаорганизации в Европе. Правоохранители связались с пострадавшими СМИ и сообщили, что будут расследовать угрозы.

Премьер-министр Ирландии Микель Мартин назвал ситуацию тревожной. Он добавил, что главным приоритетом его правительства является безопасность. Вчера, по всей видимости, были предприняты скоординированные действия по срыву авиасообщения,

– подчеркнул политик.

Напомним, что в четверг, 5 ноября, угрозы о заминировании поступили как минимум на 18 авиарейсов в разных странах Европы. По данным СМИ, сообщения об угрозе заминирования поступали на рейсы, связанные с Италией, Чехией, Болгарией, Румынией и другими европейскими странами.

Часть самолетов приземлилась в аэропортах назначения, остальные были вынуждены изменить маршрут. В частности, самолет авиакомпании Aer Lingus, который следовал из Дублина в Рим, перенаправили на французскую авиабазу Эвре. Его сопровождали французские истребители.