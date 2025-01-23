Хороший и плохой сигнал: на что указывает сообщение Трампа Путину

Дональд Трамп заявил, что в случае провала договоренностей о мире, США введут высокие пошлины и жесткие санкции против России. Ограничения будут касаться всего, чем она торгует. Новый президент США считает, что этими действиями сделает большую услугу России.

Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала отметил, что сообщения от Трампа демонстрируют: предыдущие попытки договориться с российской администрацией на непубличном уровне не увенчались успехом. Если Трамп резко перешел к критике и говорит о введении санкций, это свидетельствует о том, что его первоначальный сценарий "пряника" не сработал.

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Такая позиция является реакцией на действия России.

С одной стороны, это плохой сигнал для нас, поскольку указывает на то, что не будет легкого способа завершить войну. Россия до сих пор не готова признать свою несостоятельность противостоять Западу, в частности США,

– отметил Максим Джигун.

Он добавил, что, с другой стороны, это положительный сигнал, ведь свидетельствует об определенной политической и дипломатической трансформации Трампа. Вероятно, Трамп начинает осознавать, что Россия 2025 года – это уже не та Россия, с которой он сотрудничал в 2017 – 2020 годах.

Почему спецпредставитель Трампа отменил встречу

"Это важный для него вывод, поскольку один из его инструментов, скорее всего, исчерпал себя. Мы помним, что в Украину должен был приехать Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, но этот визит отменили официально из-за юридических ограничений. Однако, если вспомнить соглашение по израильско-палестинскому конфликту, то непубличная дипломатия там работала еще до прихода в Овальный кабинет, и никаких проблем не возникло", – подчеркнул Максим Джигун.

Он считает, что перед этим визитом Кита Келлога велась активная коммуникация с Кремлем. Понимая ее неэффективность, визит Келлога в Украину отменили. Это объясняет и нынешние заявления Трампа.

Когда ожидать разговор Путина и Трампа

Джигун добавил, что интересно будет наблюдать за встречей, которая неоднократно анонсировалась на уровне президентов обеих стран. Причем они комментируют это по-разному: Трамп утверждает, что Путин готов к переговорам, а Путин говорит, что это нужно американцам. Вероятно, окончательный вердикт относительно стратегии "пряника", а именно отсутствия санкций в обмен на конструктивные идеи со стороны Путина, станет понятным после личной встречи с ним.

Возможно, она состоится в феврале или марте. Если после нее президенты будут вынуждены давать публичные комментарии, но не достигнут никаких принципиальных договоренностей, США могут перейти к стратегии "кнута" в виде новых санкций,

– объяснил Джигун.

Политолог добавил, что перед этой встречей, вероятно, состоится плановый телефонный разговор. Спонтанности не стоит ожидать в ситуации с США и Россией, ведь это стратегические противники.

"Телефонный разговор может стать основой для быстрой личной встречи. Хотелось бы, чтобы перед этим украинская делегация встретилась с президентом США, чтобы Трамп учитывал позицию Киева – страны, которая является жертвой этой войны и стремится к справедливому завершению конфликта", – подытожил Джигун.