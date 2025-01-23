Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу зазначив, що повідомлення від Трампа демонструють: попередні спроби домовитися з російською адміністрацією на непублічному рівні не увінчалися успіхом. Якщо Трамп різко перейшов до критики й говорить про запровадження санкцій, це свідчить про те, що його початковий сценарій "пряника" не спрацював.

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Така позиція є реакцією на дії Росії.

З одного боку, це поганий сигнал для нас, оскільки вказує на те, що не буде легкого способу завершити війну. Росія досі не готова визнати свою неспроможність протистояти Заходу, зокрема США,

– зазначив Максим Джигун.

Він додав, що, з іншого боку, це позитивний сигнал, адже свідчить про певну політичну та дипломатичну трансформацію Трампа. Ймовірно, Трамп починає усвідомлювати, що Росія 2025 року – це вже не та Росія, з якою він співпрацював у 2017 – 2020 роках.

Чому спецпредставник Трампа відмінив зустріч

"Це важливий для нього висновок, оскільки один із його інструментів, скоріш за все, вичерпав себе. Ми пам’ятаємо, що в Україну мав приїхати Кіт Келлог, спецпредставник Трампа, але цей візит скасували офіційно через юридичні обмеження. Однак, якщо згадати угоду щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, то непублічна дипломатія там працювала ще до приходу до Овального кабінету, і жодних проблем не виникло", – підкреслив Максим Джигун.

Він вважає, що перед цим візитом Кіта Келлога велася активна комунікація з Кремлем. Розуміючи її неефективність, візит Келлога до України скасували. Це пояснює і нинішні заяви Трампа.

Коли очікувати розмову Путіна та Трампа

Джигун додав, що цікаво буде спостерігати за зустріччю, яка неодноразово анонсувалася на рівні президентів обох країн. Причому вони коментують це по-різному: Трамп стверджує, що Путін готовий до перемовин, а Путін каже, що це потрібно американцям. Ймовірно, остаточний вердикт щодо стратегії "пряника", а саме відсутності санкцій в обмін на конструктивні ідеї з боку Путіна, стане зрозумілим після особистої зустрічі з ним.

Можливо, вона відбудеться в лютому чи березні. Якщо після неї президенти будуть змушені давати публічні коментарі, але не досягнуть жодних принципових домовленостей, США можуть перейти до стратегії "кнута" у вигляді нових санкцій,

– пояснив Джигун.

Політолог додав, що перед цією зустріччю, ймовірно, відбудеться планова телефонна розмова. Спонтанності не варто очікувати в ситуації зі США та Росією, адже це стратегічні противники.

"Телефонна розмова може стати підґрунтям для швидкої особистої зустрічі. Хотілося б, щоб перед цим українська делегація зустрілася з президентом США, аби Трамп враховував позицію Києва – країни, яка є жертвою цієї війни й прагне справедливого завершення конфлікту", – підсумував Джигун.