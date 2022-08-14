Экс-меру Купянска Демченко сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Правоохранители 14 августа сообщили о подозрении бывшему мэру Купянска, что в Харьковской области. Владимира Демченко подозревают в активном сотрудничестве с врагом.

По данным следствия, коллаборант действовал добровольно после оккупации Купянска 27 февраля. Поэтому ему грозит очень серьезное наказание.

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Демченко уже во второй раз стал предателем

Подозреваемый был мэром с 2010 по 2015 год. Во время начала войны на востоке Украины этот мужчина пытался создать квазиреспублику в Харьковской области. Однако его сразу задержали.

Вскоре в результате обмена предатель попал в оккупированный Донецк, где стал "заместителем начальника по вооружению Народной милиции". Когда началось вторжение, этот коллаборант снова вернулся в Харьковскую область.

Он знал, что будет в безопасности в Купянске, потому что после полномасштабного вторжения тогда еще действующий мэр Купянска Геннадий Мацегор фактически сдал город оккупантам.

Что угрожает за такое преступление

Демченко являлся членом "Партии регионов". А следующий мэр-предатель Купянска баллотировался от партии ОПЗЖ.

Когда Демченко поймают, он предстанет перед судом по статье Уголовного кодекса о коллаборационизме. А именно по ее части о взаимодействии с незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории. Поэтому подозреваемый может даже отправиться в тюрьму сроком до 5 лет.

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