Сообщника Князева взяли под стражу с возможностью внесения залога в 80 миллионов

Высший антикоррупционный суд 18 мая избрал меру пресечения адвокату Олегу Горецкому. Мужчина был сообщником экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

В качестве альтернативы Горецкий может внести денежный залог. Мера пресечения была введена на срок до июля 2023 года.

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Посреднику Князева избрали меру пресечения

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что судья ВАКС Леся Федорак частично удовлетворила ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины относительно сообщника Князева Олега Горецкого. Его заключили под стражу сроком до 13 июля 2023 года.

Несмотря на это, адвокату все же разрешили внести денежный залог в размере 80 миллионов гривен. Если мужчина это сделает, то он будет обязан соблюдать ряд процессуальных обязательств.

После внесения залога Горецкий должен выполнять следующие обязательства:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в территориальное подразделение ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В прокуратуре отмечали взятие сообщника Князева под стражу с залогом в 100 миллионов гривен. Самому Князеву меру пресечения пока не избрали.

Что известно об адвокате Олеге Горецком

В НАБУ рассказали, что Горецкий сбежал через балкон своего дома, когда детективы пытались провести у него обыск. В ведомстве заметили, что дверь с женой они так и не открывали, поэтому их сломали специальными средствами.

Адвокат в течение следующего часа находился в гостинице. Там в одном из номеров его и обнаружили правоохранители.

Представители НАБУ также отметили, что на записях, которые им удалось достать, неоднократно фиксировались разговоры о том, "забрал ли Олег свою часть". Это дало повод привлечь адвоката к ответственности.

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