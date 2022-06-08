Сопротивление мобилизации продолжается: в России снова подожгли военкомат
Россияне боятся идти воевать в Украину, поэтому стараются всячески саботировать мобилизацию и пополнение войск оккупантов. Один из самых легких способов сделать это – поджечь военкомат, чтобы уничтожить документы.
В России снова жгут военкоматы
В очередной раз это произошло во Владивостоке утром 8 июня. О поджоге деревянного здания местного военкомата написали российские СМИ.
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По их информации, 2 парня бросили в стену дома бутылку с зажигательной смесью. Они снимали свои действия на видео, а когда загорелся – убежали в соседние дворы.
Однако серьезного пожара не произошло. Огонь повредил только облицовочные доски у входа в дом, который считается еще и историческим и архитектурным памятником. Их уже начали восстанавливать.
Военный комот подожгли неизвестные / Фото из соцсетей
В росмедиа добавляют, что накануне в соцсетях распространялись призывы поджигать военные комиссариаты в Приморье за "щедрое вознаграждение". Чтобы получить ее, нужно было предоставить доказательства видеозапись.
Начальник полиции Приморья заявил, что берёт этот инцидент под собственный контроль. Следователи пытаются установить личности поджигателей – им грозит до 5 лет лишения свободы.
Предыдущие поджоги российских комиссариатов
- С началом полномасштабной войны в Украине, в России довольно часто появляются новости о поджогах военкоматов в городах и селах. Россияне идут на это, чтобы их не отправили на войну, обещающую не слишком высокие шансы на возвращение домой.
- 19 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с 24 февраля в России было зафиксировано 12 случаев поджогов военных комиссариатов . Однако, судя по новостям в росСМИ, их было гораздо больше.
- В частности, в ночь на 18 мая в здание Щелковского военкомата в Подмосковье бросили 2 коктейля Молотова . В результате пожара, который возник, были повреждены 2 кабинета и архив комиссариата.
- В ночь на 13 мая зажигательные "коктейли" прилетели в военкомат в Омске . Там выбило окна, а также присутствовал запах газа.
- В преддверии "победобеседания" 8 мая россияне также устроили бунт против мобилизации. В городе Череповец 2 парней бросили бутылки с горючей смесью в окна военкомата.