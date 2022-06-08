Сопротивление мобилизации продолжается: в России снова подожгли военкомат

8 июня 2022 , 16:01
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Россияне боятся идти воевать в Украину, поэтому стараются всячески саботировать мобилизацию и пополнение войск оккупантов. Один из самых легких способов сделать это – поджечь военкомат, чтобы уничтожить документы.

В России снова жгут военкоматы

В очередной раз это произошло во Владивостоке утром 8 июня. О поджоге деревянного здания местного военкомата написали российские СМИ.

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По их информации, 2 парня бросили в стену дома бутылку с зажигательной смесью. Они снимали свои действия на видео, а когда загорелся – убежали в соседние дворы.

Однако серьезного пожара не произошло. Огонь повредил только облицовочные доски у входа в дом, который считается еще и историческим и архитектурным памятником. Их уже начали восстанавливать.

Военный комот подожгли неизвестные / Фото из соцсетей

В росмедиа добавляют, что накануне в соцсетях распространялись призывы поджигать военные комиссариаты в Приморье за "щедрое вознаграждение". Чтобы получить ее, нужно было предоставить доказательства видеозапись.

Начальник полиции Приморья заявил, что берёт этот инцидент под собственный контроль. Следователи пытаются установить личности поджигателей – им грозит до 5 лет лишения свободы.

Предыдущие поджоги российских комиссариатов

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Автор: Софія Гусєва