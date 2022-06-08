Сопротивление мобилизации продолжается: в России снова подожгли военкомат

Россияне боятся идти воевать в Украину, поэтому стараются всячески саботировать мобилизацию и пополнение войск оккупантов. Один из самых легких способов сделать это – поджечь военкомат, чтобы уничтожить документы.

В России снова жгут военкоматы

В очередной раз это произошло во Владивостоке утром 8 июня. О поджоге деревянного здания местного военкомата написали российские СМИ.

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По их информации, 2 парня бросили в стену дома бутылку с зажигательной смесью. Они снимали свои действия на видео, а когда загорелся – убежали в соседние дворы.

Однако серьезного пожара не произошло. Огонь повредил только облицовочные доски у входа в дом, который считается еще и историческим и архитектурным памятником. Их уже начали восстанавливать.

Военный комот подожгли неизвестные / Фото из соцсетей

В росмедиа добавляют, что накануне в соцсетях распространялись призывы поджигать военные комиссариаты в Приморье за "щедрое вознаграждение". Чтобы получить ее, нужно было предоставить доказательства видеозапись.

Начальник полиции Приморья заявил, что берёт этот инцидент под собственный контроль. Следователи пытаются установить личности поджигателей – им грозит до 5 лет лишения свободы.

Предыдущие поджоги российских комиссариатов

С началом полномасштабной войны в Украине, в России довольно часто появляются новости о поджогах военкоматов в городах и селах. Россияне идут на это, чтобы их не отправили на войну, обещающую не слишком высокие шансы на возвращение домой.

19 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с 24 февраля в России было зафиксировано 12 случаев поджогов военных комиссариатов . Однако, судя по новостям в росСМИ, их было гораздо больше.

В частности, в ночь на 18 мая в здание Щелковского военкомата в Подмосковье бросили 2 коктейля Молотова . В результате пожара, который возник, были повреждены 2 кабинета и архив комиссариата.

В ночь на 13 мая зажигательные "коктейли" прилетели в военкомат в Омске . Там выбило окна, а также присутствовал запах газа.

В преддверии "победобеседания" 8 мая россияне также устроили бунт против мобилизации. В городе Череповец 2 парней бросили бутылки с горючей смесью в окна военкомата.

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