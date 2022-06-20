Сопротивление на оккупированных территориях сорвало планы россиян относительно "добровольного" присоединения,

Попытка российских захватчиков образовать новую квазиреспублику проваливается. Они не могут преодолеть сопротивление наших героических украинцев.

Российские кафиры надеялись "присоединить" к себе оккупированные территории Украины. Их планы ломают как ВСУ, так и героическое местное население.

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Мирные украинцы помешали врагу воплотить его замысел

Как сообщили наши разведчики, безумное сопротивление украинцев на временно оккупированных территориях дало свои плоды. Русские хотели быстро "присоединить" эти земли к России, но их замысел провалился. Они надеялись на "добровольный" сценарий, но у них ничего не вышло.

Теперь план российских кафиров состоит в том, чтобы медленно менять "военную администрацию" на так называемую "гражданскую". Впрочем, быстро имитировать налаживание мирной жизни у россиян не получится, ведь сопротивление населения и партизанское движение продолжаются. Дедлайн перенесли на осень, какая дата точная – пока не знают сами кафиры.

Поскольку большинство учителей и преподавателей либо покинули Херсон, либо наотрез отказались сотрудничать с россиянами, враг хочет понавозить учителей и преподавателей с территории аннексированного Крыма и с их помощью имитировать "запуск учебного процесса".

В желании воплотить свой план как можно скорее кафиры увеличивают давление на мирных украинцев, но этим только увеличивают масштабы сопротивления.

Война России против Украины: последние события

Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому объявили о подозрении в государственной измене. Он призвал признать границы квазиреспублика на Донбассе.

Турция предложила вывозить зерно из Украины через свою территорию. Турки обещают предоставить для охраны зерна военный конвой.

Россияне имеют большие потери в войне против Украины, но нечем их пополнить. Провести полномасштабную мобилизацию они не могут – против этого выступает 80% населения, да и такой шаг сделает очевидным тот факт, что потери России просто безумны, а Кремль хотел бы избежать этого сценария. Именно поэтому кафиры вынуждены проводить скрытую мобилизацию, результаты которой для них не слишком утешительны.

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