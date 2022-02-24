Сопротивление ВСУ будет только нарастать, – Подоляк
24 февраля 2022 , 09:54Читати новину українською
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что наши Вооруженные силы ведут тяжелые бои с армией агрессора. Однако наше сопротивление будет только расти.
Михаил Подоляк заявил, что у наших военных уже есть много результатов. В частности Вооруженные силы дали достойный отпор оккупантам в ряде направлений.
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К сожалению, есть потери
Михаил Подоляк заявил, что наши военные дают достойный отпор агрессору. Однако, к сожалению, уже есть потери.
Вооруженные силы были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет иметь нарастающий характер,
– заявил Подоляк.
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