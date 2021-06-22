Его сопротивления дорого стояли, он теряет деньги, – Лещенко о Фирташе

Против олигарха Дмитрия Фирташа Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел персональные санкции. У него есть проблемы и в нашем государстве, и в США.

Несмотря на это, олигарх продолжает сохранять свое влияние. Об этом в эфире заявил бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

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По его словам, Федеральное бюро расследований провело против Фирташа масштабное расследование. Его обвинили в создании преступной организации, отмывании денег и взяточничестве.

Эти 7 лет его сопротивления очень дорого стоили. Он теряет деньги, теряет активы,

– отметил Лещенко.

"Поэтому хотелось, чтобы эти санкции привели к пересмотру его существенного бизнес-влияния на процессы в Украине и на жизнь граждан", – добавил журналист.

О каких ограничениях говорится

Против Фирташа ввели максимальный пакет санкций. "Это то же, что и у Медведчука (Виктора – 24 канал). Это отказ банков обслуживать его и тому подобное", – рассказал Лещенко.

Он отметил, что ограничение больше касается Фирташа как физического лица. "Но я думаю, что "круг токсичности" будет расширяться. То есть люди, которые хотят иметь какие-то дела с Фирташем, они миллион раз теперь подумают, стоит ли "влезать в эту петлю", – отметил журналист.

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Фирташ отрицает обвинения СНБО

Сам Фирташ категорически отрицает все обвинения СНБО. Об этом говорится в заявлении его адвоката Ленни Дэвиса, которое распространила американская фирма Davis Goldberg & Galper PLLC.

Согласно заявлению, олигарх не получил предупреждение и не имел возможности обжаловать обвинения в Совете Безопасности. "Поскольку его не поставили в известность относительно решения СНБО, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неправильные", – говорится в документе.

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