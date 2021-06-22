Попри це, олігарх продовжує зберігати свій вплив. Про це в ефірі заявив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко.
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За його словами, Федеральне бюро розслідувань провело проти Фірташа масштабне розслідування. Його звинуватили у створенні злочинної організації, відмиванні грошей та хабарництві.
Ці 7 років його пручання дуже дорого коштували. Він втрачає гроші, втрачає активи,
– зазначив Лещенко.
"Тому хотілося, щоб ці санкції призвели до перегляду його суттєвого бізнес-впливу на процеси в Україні і на життя громадян", – додав журналіст.
Про які обмеження мовиться
Проти Фірташа ввели максимальний пакет санкцій. "Це те саме, що і в Медведчука (Віктора – 24 канал). Це відмова банків обслуговувати його тощо", – розповів Лещенко.
Він відзначив, що обмеження більше стосується Фірташа як фізичної особи. "Але я думаю, що "коло токсичності" розширюватиметься. Тобто люди, які хочуть мати якісь справи з Фірташем, вони мільйон разів тепер подумають, чи варто "влазити в цю петлю", – відзначив журналіст.
Лещенко прокоментував санкції проти Фірташа: дивіться відео
Фірташ заперечує звинувачення РНБО
Сам Фірташ категорично заперечує всі звинувачення РНБО. Про це мовиться у заяві його адвоката Ленні Девіса, яку поширила американська фірма Davis Goldberg & Galper PLLC.
Згідно з заявою, олігарх не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення в Раді безпеки. "Оскільки його не поставили до відома щодо рішення РНБО, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, неправильні", – мовиться в документі.
Санкції проти Фірташа: що відомо
- У п'ятницю, 18 червня, РНБО запровадила максимальний комплект санкцій проти українського олігарха Дмитра Фірташа.
- За словами секретаря Ради Олексія Данілова, Фірташа покарали за його титановий бізнес, адже підприємства постачали сировину на військові підприємства Росії.
- Також санкції ввели і проти російського бізнесмена Павла Фукса. Причина обмежень – причетність Фукса до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.