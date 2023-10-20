"Загрязнитель будет платить больше": в Минприроды готовят налог на мусор

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с Минфином и Государственной налоговой службой готовятся презентовать новый законопроект. Он будет касаться загрязнения нашего государства мусором и отходами.

В частности, в этом проекте закона будет введена такая опция, как налог на мусор. В Минприроды считают, что это поможет улучшить ситуацию с переработкой и сортировкой отходов.

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Что известно о новом налоге на мусор

Замглавы Минприроды Виктория Киреева отметила, что этот законопроект вводит экологический налог на захоронение отходов. По ее словам, отныне такой тип отходов будет иметь разные коэффициенты, что сделает захоронение невыгодным для украинцев.

Сейчас наша задача, чтобы захоронение стало невыгодным. А переработка, наоборот, приносила заработок и инвестиции,

– подчеркнула она.

Замминистра подчеркнула, что для преодоления проблемы мусора в Украине уже приняли закон об управлении отходами, четко определивший, что следует перерабатывать, а что – захоронять. Далее наши власти планируют внедрять и финансовые инструменты, в частности, это экологический налог, который будет стимулировать к сортировке мусора, а не его захоронению.

"Сейчас Министерство защиты окружающей среды нарабатывает подходить к этому вместе с Министерством финансов и Налоговой. И в ближайшее время мы будем обсуждать уже публично проект", – рассказала Киреева.

Она пояснила, что экологическим налогом будет внедряться коэффициент для собирающих отходы и тех, кто дальше их захороняет. Поэтому, по ее словам, перевозчикам будет невыгодно забирать мусор на захоронение, а вместо этого его будут сортировать.

Главная идея такова: хотим платить меньший налог – начинаем сортировать. Когда появится рынок сортировки, спроса и предложения, тогда все это начнет развиваться. Это будет новая сфера развития и изготовления определенной продукции из вторсырья,

– отметила замглавы Минприроды.

Кроме того, предусмотрены дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты. К тому же, органы местного самоуправления будут иметь возможность выделять средства из природоохранных резервов для установления специально отведенных мест для сбора отходов.

Что еще планируют изменить в министерстве с мусором

Киреева также подчеркнула, что эта законодательная инициатива станет дополнением к еще одному инструменту обращения с отходами. В частности, это касается инструмента, который будут применяться после принятия законопроекта об отходах тары и упаковки – "загрязнитель платит".

По словам замглавы Минприроды от тары и упаковки наибольший процент отходов, и министерство не знает, что с ними делать. Сюда относятся такие материалы, как пластиковые бутылки, бумага, обертки, стеклянные и алюминиевые банки. Однако новый законопроект регулирует обращение с такими типами отходов.

"Согласно этому закону, каждый производитель должен будет собрать определенное количество своей продукции и переработать. А если этого не сделает, то будет платить большие штрафы. Поэтому, например, предприятия, производящие напитки, будут заинтересованы их собрать. И они будут привлекать другие механизмы для привлечения людей к сдаче этих отходов", – сказала она.

В заключение Киреева подчеркнула, что в Украине будет создана новая финансовая система обращения с отходами. По ее словам, это начнется с нескольких видов отходов, а затем все расширится на другие типы материалов, в частности, батарейки, электронное оборудование, шины, масла, автотранспортные средства и т.д.