Зокрема, в цьому проєкті закону запровадять таку опцію, як податок на сміття. У Міндовкіллі вважають, що це допоможе покращити ситуацію з переробленням та сортуванням відходів.

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Що відомо про новий податок на сміття

Заступниця очільника Міндовкілля Вікторія Киреєва зазначила, що цей законопроєкт запроваджує екологічний податок на захоронення відходів. За її словами, відтепер такий тип позбування відходів матиме різні коефіцієнти, що зробить захоронення невигідним для українців.

Зараз наше завдання, щоб захоронення стало невигідним. А перероблювання, навпаки, приносило заробіток та інвестиції,

– наголосила вона.

Заступниця міністра підкреслила, що для подолання проблеми сміття в Україні вже ухвалили закон про управління відходами, який чітко визначив, що варто переробляти, а що – захоронювати. Далі наша влада планує впроваджувати й фінансові інструменти, зокрема це екологічний податок, який стимулюватиме до сортування сміття, а не його захоронення.

"Зараз Міністерство захисту довкілля напрацьовує підходити до цього разом з Міністерством фінансів і Податковою. І найближчим часом ми будемо обговорювати вже публічно проєкт", – розповіла Киреєва.

Вона пояснила, що екологічним податком буде впроваджуватися коефіцієнт для тих, хто збирає відходи й тих, хто далі їх захоронює. Тому, за її словами, перевізникам буде невигідно забирати сміття на захоронення, а натомість його сортуватимуть.

Головна ідея така: хочемо платити менший податок – починаємо сортувати. Коли з'явиться ринок сортування, попит і пропозиція, тоді все це почне розвиватися. Це буде нова сфера розвитку і виготовлення певної продукції з вторинної сировини,

– зазначила заступниця очільника Міндовкілля.

Крім того, передбачені додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів. До того ж органи місцевого самоврядування матимуть можливість виділяти кошти з природоохоронних резервів для встановлення спеціально відведених місць для збору відходів.

Що ще планують змінити у міністерстві зі сміттям

Киреєва також наголосила, що ця законодавча ініціатива стане доповненням до ще одного інструменту поводження з відходами. Зокрема, це стосується інструменту, який застосовуватимуть після ухвалення законопроєкту про відходи тари та пакування – "забруднювач платить".

За словами заступниці очільника Міндовкілля від тари та пакування найбільший відсоток відходів, і міністерство не знає, що з ними робити. Сюди відносяться такі матеріали, як пластикові пляшки, папір, обгортки, скляні та алюмінієві банки тощо. Однак новий законопроєкт регулює поводження із такими типами відходів.

"Відповідно до цього закону, кожен виробник повинен буде зібрати певну кількість своєї продукції й переробити. А якщо цього не зробить, то сплачуватиме великі штрафи. Тому, наприклад, підприємства, які виготовляють напої, будуть зацікавлені їх зібрати. І вони залучатимуть інші механізми для залучення людей до здачі цих відходів", – сказала вона.

Наостанок Киреєва наголосила, що в Україні буде створена нова фінансова система поводження з відходами. За її словами, це почнеться з кількох видів відходів, а потім це все розшириться на інші типи матеріалів, зокрема, батарейки, електронне обладнання, шини, мастила, автотранспортні засоби тощо.