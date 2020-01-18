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      Сортируют ли мусор украинцы: неожиданные ответы

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      Сортируют ли мусор украинцы / Коллаж 24 канала

      Сортировка мусора в Украине все больше нужна и популярна: новые мусоросортировочные линии в городах, пропаганда сортировки в СМИ и в офисах крупных компаний. Но сортируют ли мусор рядовые украинцы – смотрите дальше.

      С 1 октября 2019 года в действие вступили новые государственные строительные нормы по гостиницам. Сортировка мусора в украинских отелях стала обязательной, а мусоропроводы теперь навсегда останутся в прошлом.

      К слову: Как правильно сортировать мусор и куда его сдавать в Украине: советы от Супрун

      В Харькове уже давно существует практика, когда твердые бытовые отходы сортируют и из них получают полезные с финансовой точки зрения ресурсы, например: макулатуру, стекло и пластик.

      сортування сміття
      Как правильно сортировать мусор / Инфографика 24 канала

      А вот в Черновцах жители самоорганизовались и начали сортировать мусор. Для этого сначала одержали победу в конкурсе общественных проектов и получили поддержку местной власти. Теперь мусор моют, сортируют и сдают на предприятие, которое еще и платит им за правильно утилизированные отходы.

      Кроме того, по информации исследования USA Today, Украина оказалась на девятом месте среди производителей мусора в мире. С населением в 44,8 миллиона граждан украинцы производят 474,1 миллиона тонн мусора в целом и более 10 тонн мусора на человека в год.

      Сейчас в Украине нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Шанс стать первым в стране есть у города Львова. Кроме того, новый комплекс должен быть построен и в Киеве. Планируется, что он сможет перерабатывать до 700 тысяч тонн мусора в год.

      Мы решили спросить, сортируют ли мусор сами украинцы, что побуждает их это делать и что наоборот мешает.

      Ответы украинцев смотрите в видео:

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Экология
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