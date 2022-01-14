Сорванные крыши и гром посреди января: украинские города атакует ураганный ветер и непогода
Источник:24 канал
В Украине в последние дни бушует непогода. В частности, среди зимы поднялся сильный ураганный ветер почти на всей территории нашего государства.
Кроме города Киева и области, ураганный ветер тоже поднялся и в западных, северных и центральных областях. Его порывы составляют 20 – 25 метров в секунду.
Оборванные линии электропередач в Киеве
В Дарницком районе столицы 14 января сильный ветер сорвал рекламный щит и отбросил его на автомобиль, разбив лобовое стекло. Из-за чего на нем образовалась "паутина". Никто из прохожих не пострадал, хотя машина стояла возле жилых домов.
Рекламный щит упал на авто в Киеве / Фото Киев Оперативный в фейсбуке
Также в Подольском районе Киева из-за ветра оборвались линии электропередач, поэтому осложнилось движение транспорта, образовалась пробка.
Что наделала стихия в регионах
Во Львове вечером 14 января внезапно ударил гром и вспыхнула молния.
В Черновцах из-за сильных порывов ветра сорвало крышу кинотеатра. Возле здания ограничили движение, поэтому троллейбусы № 1 и 8 временно ездили только к Соборной площади.
В Черновцах сорвало кровлю крыши / Фото городского совета
Территорию вокруг театра "Черновцы" огородили. Кусок бляхи едва держался на крыше и в любой момент мог упасть. На месте дежурили спасатели, которые заметили, что на местном Доме офицеров кровлю также повредил ветер.
В центре Тернополя сильный ветер разорвал баннер с изображением Степана Бандеры. Инцидент произошел 14 января ориентировочно во второй половине дня.
В Тернополе ветер сорвал баннер Степана Бандеры / Фото "Сорока"
Этот баннер на административном здании Тернопольского областного совета разместили в конце декабря.
От непогоды страдает не только Украина
В соседней Беларуси сообщили, что бушует циклон "Эльза", где также есть сильные порывы ветра. Там сорваны крыши, избиты машины, сотни поваленных деревьев и обесточенных населенных пунктов. Штормовой ветер даже вздымал в воздух людей.
Погода в Украине
- Погода в Украине в пятницу, 14 января, была холодной и влажной. Во всех областях синоптики прогнозировали дождь со снегом.
- В то же время 15 января прогнозируют ветер. От этого и прохлада станет более ощутимой. В большинстве регионов – сухо, будет идти снег только в части восточных и северных областей.
- Как предупреждала синоптик Наталья Диденко, в субботу сильный ветер еще не будет покидать пределы Украины. Все из-за противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. По словам Диденко, в дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17 – 18 января – снова усилится.