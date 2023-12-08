Вера соседей в украинскую армию сыграла с нами злую шутку

Польское пока действующее правительство признало, что ситуация на границе – это его инициатива. В последнее время меня не покидает чувство, что я живу в учебнике по истории, который решили "проиграть" реконструкторы. Ситуация с Польшей – классический этому пример.

Так почему отношение соседних государств к войне изменилось

Московия стала из небольшого княжества империей не потому, что лучше воевала, имела самое эффективное социальное устройство или сверхпрогрессивную бюрократию. Обо всем остальном я вообще молчу.

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Умение расставлять стратегические приоритеты по сравнению с соседями – это была сильная сторона россиян.

Что у нас есть? Все соседи Украины после начала полномасштабного вторжения вздохнули с облегчением, потому что Украина не рухнула сразу, как они все ожидали, и, соответственно, орда не полезла сразу на них. Поэтому они бросились поддерживать Украину, радуясь, что воюют не они.

Впоследствии война продолжалась, и все в Европе начали рассуждать так: ну, дальше Украины они точно не пройдут. Украинцы их дальше не пустят, значит у нас проблем больше нет. Да, проблемы есть у Украины, но не у нас? У нас здесь свои вопросы. Мы, например, меньше доходов получаем.

Вот эта вера в украинскую армию и государство и то, что они дальше самой Украины орду не пустят – играет уже с самой Украиной злую шутку. Оказывается, теперь европейские партнеры могут сильно не беспокоиться о помощи Украине – пусть украинцы сами все сдерживают, а они пока будут решать свои проблемы, в том числе и благодаря украинцам.

Самое удивительное, что такие рассуждения проникают в соседние к Украине государства, которые сами были объектом посягательств и оккупации московитов. И, собственно, именно так их и раньше оккупировали. Смотри "Разделы Речи Посполитой".

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Но все же есть надежда, что какие-то остатки разума не исчезли из Европы, и мы в ближайшее время перейдем к решению проблем, а не к их умножению. Ну, давайте просто поразмышляем. Куда планируют ездить польские перевозчики, если один бункерный дед одержит победу? Возить лес из Сибири? А, я забыл, они считают, что украинцы их от этого прикроют. Но для этого самим украинцам надо помогать, а не мешать? Это же не шутки, и не водевиль, и даже не голливудский боевик.