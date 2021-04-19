В Мукачево 19 апреля простились с погибшим на Донбассе военным Давидом Шартава. Он был родом из Грузии и служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде.

В помещении штаба воинской части отслужили панихиду по убитому солдату. Поминальную литию возглавил капеллан бригады Варсонофий (Рудник). К теме Оккупанты на Донбассе убили солдата из Грузии: фото Что известно о погибшем Шартава погиб 18 апреля, когда боевики обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Мужчина был грузином из Тбилиси. В ВСУ пришел в составе "Грузинского легиона", был на передовой с первых лет войны. Кстати, в тот день пострадал еще один военный. Ему оказали помощь и забрали в медучреждение. Обострение на Донбассе: что надо знать В последнее время боевики на Донбассе активизировались. Они все чаще используют в сторону ООС прицельные обстрелы.

С начала 2021 года на Донбассе погибли по меньшей мере 36 украинских защитников.

Более того, Россия наращивает свое присутствие у украинских границ. Она стягивает войска и везет в оккупированный Крым оружие и технику.