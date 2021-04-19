У Мукачево 19 квітня попрощались із загиблим на Донбасі військовим Давидом Шартава. Він був родом з Грузії та служив у 128 окремій гірсько-штурмової бригаді.

В приміщенні штабу військової частини відслужили панахиду за вбитим солдатом. Поминальну літію очолив капелан бригади Варсонофій (Руднік). До теми Окупанти на Донбасі вбили солдата з Грузії: фото Що відомо про загиблого Шартава загинув 18 квітня, коли бойовики обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чоловік був грузином із Тбілісі. До ЗСУ прийшов у складі "Грузинського легіону", був на передовій з перших років війни. До речі, в той день постраждав ще один військовий. Йому надали допомогу та забрали до медзакладу. Загострення на Донбасі: що треба знати Останнім часом бойовики на Донбасі активізувались. Вони все частіше використовують у бік ООС прицільні обстріли.

Від початку 2021 року на Донбасі загинули щонайменше 36 українських захисників.

Ба більше, Росія нарощує свою присутність біля українських кордонів. Вона стягує туди війська та везе до окупованого Криму зброю й техніку.