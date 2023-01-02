Состоится в Киеве: у Зеленского назвали дату саммита Украина – ЕС

Украина будет продолжать динамичное сотрудничество с Евросоюзом в 2023 году. В Киеве готовятся к саммиту Украина – ЕС.

Об этом сообщили 2 января на сайте Офиса Президента. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу", – написали в ОП.

Какие темы обсудил Зеленский с фон дер Ляйен

Зеленский рассказал главе Еврокомиссии о ситуации на фронте и последствиях постоянных российских атак ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре. Урсула фон дер Ляйен заверила в солидарности с Украиной. Она обсудила с Зеленским пути поставки оружия для укрепления мощности Вооруженных сил Украины.

Отдельной темой разговора стала реализация новой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро. Владимир Зеленский отметил важность получения первого транша этой помощи в размере 3 миллиардов евро уже в январе,

– рассказали в ОП.

Кроме того, в диалоге Зеленского и фон дер Ляйен говорилось о:

закупке школьных автобусов для пострадавших регионов;

проект по восстановлению 74 разрушенных украинских школ (их планируют реконструировать до сентября 2023);

выполнение Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, которые предоставили при получении статуса кандидата на членство в ЕС;

предвступительные переговоры для членства в ЕС.

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