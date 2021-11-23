Состоялось первое заседание ВСК по поводу смерти Полякова

Созданная Верховной Радой Временная следственная комиссия по расследованию смерти нардепа Антона Полякова провела первое заседание. 19 ноября избрали состав комиссии, а также определили план и порядок работы следственной комиссии.

Секретарем Комиссии избрали народного депутата Александра Качуру, а главой ВСК является Анна Скороход.

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Как объяснила Скороход, на первом заседании Комиссия должна принять решение о внесении предложений председателю Верховной Рады Украины о количественном и персональном составе секретариата следственной комиссии.

19 ноября решили привлечь на общественных началах двух человек в состав секретариата Комиссии. Также участники заседания утвердили план и порядок работы следственной комиссии.

План работы ВСК

Члены ВСК запросили у Нацполиции Киева и Киевской городской прокуратуры материалы уголовного производства по факту смерти Антона Полякова. Комиссия планирует изучить и проанализировать имеющуюся информацию в уголовном производстве, а также допросить свидетелей.

Кроме того, ВСК планирует при необходимости привлекать дополнительных специалистов в области криминалистики для полного, всестороннего и объективного исследования материалов уголовного производства.

После получения необходимых материалов члены ВСК договорились собраться на очередное заседание по исследованию материалов, распределению поручений между членами следственной комиссии и образованию, в случае необходимости, рабочих групп по направлениям определенных задач.

Что известно о смерти Полякова

В соответствии с принятым порядком работы ВСК, Комиссия будет проводить заседание не менее 2 раз в месяц с учетом потребности и календарного плана работы Верховной Рады Украины.

О смерти Антона Полякова утром 8 октября сообщили в полиции. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" с примечанием "естественная смерть". Полякову было 33 года.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский говорил, что полиция рассматривает несколько версий смерти депутата Антона Полякова, среди которых:

хроническое заболевание,

отравления неизвестным веществом (как самостоятельно, так и неизвестным лицом).

В Министерстве внутренних дел заявили, что среди личных вещей умершего народного депутата Антона Полякова обнаружили 2 катетера с веществом бурого цвета, а также следствие установило наличие метадона в крови депутата.