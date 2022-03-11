Состоялось срочное заседание Посткома ПА ОБСЕ

Сегодня, 11 марта, вечером состоялось срочное заседание Посткома ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины в своем телеграм-канале. На онлайн-встрече обсудили войну России против Украины.

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В заседании приняли участие народные депутаты Украины Петр Порошенко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Артур Герасимов, Посол Евгений Цымбалюк.

Фото с онлайн-заседания:

По данным Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, руководство ПА ОБСЕ выразило решительную поддержку Украине и осудило действия государства-агрессора Российской Федерации.

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