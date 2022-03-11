Состоялось срочное заседание Посткома ПА ОБСЕ
11 марта 2022 , 21:38Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады Украины
Сегодня, 11 марта, вечером состоялось срочное заседание Посткома ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом сообщила Верховная Рада Украины в своем телеграм-канале. На онлайн-встрече обсудили войну России против Украины.
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В заседании приняли участие народные депутаты Украины Петр Порошенко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Артур Герасимов, Посол Евгений Цымбалюк.
Фото с онлайн-заседания:
По данным Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, руководство ПА ОБСЕ выразило решительную поддержку Украине и осудило действия государства-агрессора Российской Федерации.
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