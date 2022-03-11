Про це повідомила Верховна Рада України у своєму телеграм-каналі. На онлайн-зустрічі обговорили війну Росії проти України.

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У засіданні взяли участь народні депутати України Петро Порошенко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Артур Герасимов, Посол Євген Цимбалюк.

Фото з онлайн-засідання:

За даними Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики, керівництво ПА ОБСЄ висловило рішучу підтримку Україні та засудило дії держави-агресора Російської Федерації.

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