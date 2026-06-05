Состоялся обмен пленными: кого вернула Украина

В пятницу, 5 июня, состоялся долгожданный обмен пленными. Высшие должностные лица нашего государства рассказали, кого удалось вернуть из российской неволи.

Об этом в своих телеграм-каналах сообщили Владимир Зеленский и Кирилл Буданов, а также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Кого вернули в рамках обмена 5 июня?

Это 185 украинских защитников и один гражданский.

Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после многих лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года,

– написал Владимир Зеленский.

Кирилл Буданов добавил, что защитники Украины воевали на всех направлениях фронта: пехотинцы, морпехи, десантники, бойцы теробороны и Сил спецопераций, нацгвардейцы, пограничники.

Большинство тех, кого удалось вернуть домой, находились в неволе с 2022 года. Есть среди освобожденных и защитники Мариуполя. Сделаем все необходимое для лечения, восстановления и возвращения к жизни,

– написал глава Офиса Президента.

В Координационном штабе заявили, что это уже 75-й обмен пленными.

Среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста на "Азовсталь". Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, самому старшему исполнилось 62.

В организации обмена и возвращении домой украинцев способствовали Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.