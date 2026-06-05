Про це у своїх телеграм-каналах повідомили Володимир Зеленський і Кирило Буданов, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Кого повернули в рамках обміну 5 червня?

Це 185 українських захисників і один цивільний.

Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року,

– написав Володимир Зеленський.

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Кирило Буданов додав, що оборонці України воювали на всіх напрямках фронту: піхотинці, морпіхи, десантники, бійці тероборони та Сил спецоперацій, нацгвардійці, прикордонники.

Більшість тих, кого вдалося повернути додому, перебували в неволі з 2022 року. Є серед звільнених і захисники Маріуполя. Зробимо все належне для лікування, відновлення та повернення до життя,

– написав глава Офісу Президента.

В Координаційному штабі заявили, що це вже 75-й обмін полоненими.

Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до "Азовсталі". Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62.

В організації обміну та поверненні додому українців сприяли Сполучені Штати Америки та Об'єднані Арабські Емірати.