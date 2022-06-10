Состоялся очередной обмен пленными – домой вернулся глава одной из ОТГ Николаевщины
Источник:телеграмм Виталия Кима
Виталий Ким сообщил, что 10 июня состоялся очередной обмен пленными. Глава Шевченковской ОТГ, который более 2 месяцев находился в плену, вернулся домой.
Глава Николаевской ОВА Ким рассказал, что переговоры продолжались очень долго. Информацию держали в секрете. Однако уже можно поделиться радостной информацией: Олега Пилипенко – главу Шевченковской общины – удалось освободить из плена.
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Ким поздравил его с возвращением домой и подчеркнул: теперь все будет хорошо.
Сегодня 11-й был обмен благодаря Координационному штабу по работе с пленными. Говорю об этом сегодня, потому что два с чем месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко. Мы его вытащили, переговоры продолжались очень долго,
– говорится в сообщении.
Пилипенко исчез еще в марте 2022 года . Его жена рассказала, что он уехал развозить хлеб и не смог вернуться.
Ситуация в Николаевской области
Генштаб ВСУ 9 июня сообщил, что российские захватчики хотят завладеть Херсонщиной и Николаевом , а затем создать благоприятные условия для наступления на Одессу. Сейчас враг ведет позиционную оборону по следующим направлениям:
- Николаевском;
- Запорожскому;
- Криворожский.
В то же время враг не оставляет попыток возобновить наступательные действия. Оккупанты, очевидно, хотят на административную границу Запорожской области.
Ким также заявил, что сейчас риск того, что Россия попытается наступать на Николаев и Запорожье. Глава ОВА подчеркнул: Николаевщина – один из двух регионов, которые сохраняют существенный выход к Черному морю.
Однако украинские герои уже достигли "некоторых успехов" в последние недели в контратаке на территории соседней Херсонщины.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю от российских захватчиков. По состоянию на 10 июня Генштаб ВСУ сообщил о 31 900 ликвидированных российских военных. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.