Состояние больного COVID-19 Жириновского ухудшилось из-за диабета
Источник:телеграм-канал Mash
Состояние здоровья скандального российского политика Владимира Жириновского ухудшается. По состоянию на утро 10 февраля его динамика отрицательная.
Участок поражения легких политика увеличивается
По данным российских СМИ, состояние здоровья лидера Либерально-демократической партии России ухудшилось из-за диабета. Политику колют инсулин.
Интересно Жириновский 2 недели скрывал, что инфицировался коронавирусом
У Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность, уровень сатурации 90 – 91%. При этом сам политик считает себя здоровым и лечиться не хочет. Чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких (без использования эндотрахеальной интубации) ему дают успокаивающее.
Правое легкое лидера ЛДПР поражено примерно на 30%, левое – на 50%, но площадь заражения увеличивается.
Кроме того, издание TACC заявило, что Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему только иногда дают кислородную маску.
Жириновский заболел COVID-19: что нужно знать
- Одиозный российский политик восемь раз вакцинировался непризнанными российскими препаратами. Однако, похоже, они ему не очень помогли.
- 9 февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован в элитную российскую Центральную клиническую больницу.
- Впоследствии выяснилось, что лидер ЛДПР 2 недели скрывал, что заболел коронавирусом. Он попросил своего врача никому не говорить о положительном тесте. Якобы чтобы не вызывать сомнений у населения по поводу "эффективности" российских вакцин.
- Кстати, однопартийцы депутата утверждают, что он в норме.
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Состояние Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная. Ситуация осложняется диабетом.
По нашей информации, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное.
Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин.