Состояние еще более ухудшилось, – Саакашвили согласился на медицинскую помощь
Источник:"Sputnik Грузия"
Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме в городе Рустави, согласился пройти медосмотр и принять необходимые лекарства. Об этом рассказал личный врач политика – Николоз Кипшидзе.
По словам Кипшидзе, во вторник, 19 октября, состоится консилиум врачей мультифункциональной группы. Его цель – изучение состояния здоровья Саакашвили.
Заметьте В Грузии двое заключенных погибли при пожаре в тюрьме, по соседству с тюрьмой Саакашвили
Последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4 – 5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но, видимо, у него очень сильный организм,
– заявил Кипшидзе.
Саакашвили продолжает пить только воду и чай.
Кипшидзе подчеркнул, что пока нет необходимости переводить политика в больницу. Однако, к сожалению, этот момент все равно наступит.
Саакашвили трудно передвигаться
- В тюрьме политика посетила член "Единого национального движения" Анна Цитлидзе.
- Она отметила: Саакашвили не позволяет много говорить о собственном самочувствии. В то же время заметно, что состояние ухудшилось.
- По словам политика, Саакашвили – "худой, бледный и медленный, ему трудно передвигаться".
- Однако политик настроен продолжать голодовку.
- Он говорит, что страну нужно спасать и "довести до конца эту начатую победу".