Состояние еще более ухудшилось, – Саакашвили согласился на медицинскую помощь

16 октября 2021 , 08:44
Читати новину українською

Источник:

"Sputnik Грузия"

Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме в городе Рустави, согласился пройти медосмотр и принять необходимые лекарства. Об этом рассказал личный врач политика – Николоз Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, во вторник, 19 октября, состоится консилиум врачей мультифункциональной группы. Его цель – изучение состояния здоровья Саакашвили.

Заметьте В Грузии двое заключенных погибли при пожаре в тюрьме, по соседству с тюрьмой Саакашвили

Последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4 – 5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но, видимо, у него очень сильный организм,
– заявил Кипшидзе.

Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

Кипшидзе подчеркнул, что пока нет необходимости переводить политика в больницу. Однако, к сожалению, этот момент все равно наступит.

Саакашвили трудно передвигаться

  • В тюрьме политика посетила член "Единого национального движения" Анна Цитлидзе.
  • Она отметила: Саакашвили не позволяет много говорить о собственном самочувствии. В то же время заметно, что состояние ухудшилось.
  • По словам политика, Саакашвили – "худой, бледный и медленный, ему трудно передвигаться".
  • Однако политик настроен продолжать голодовку.
  • Он говорит, что страну нужно спасать и "довести до конца эту начатую победу".
Автор: Мар'яна Бекало