Состояние Леонида Кравчука – тяжелое: врачам запретили комментировать
Источник:ТСН
Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. 87-летнего политика подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родные Кравчука попросили медиков воздерживаться от комментариев.
Глава украинской делегации в ТКГ находится в Институте сердца в Киеве. На это момент дышать самостоятельно он не может.
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Родные просили медиков не комментировать состояние Кравчука
Семья пациента запретила медикам учреждения давать комментарии о самочувствии политика. Это касается и прогнозов относительно его состояния.
Отметим, что в 2017 году Леониду Кравчуку уже делали операцию в Институте сердца. Медики провели ему стентирование сосудов.
Главное о состоянии Леонида Кравчука:
- Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады в День Конституции.
- Впоследствии стало известно, что его прооперировали 29 июня в Киеве.
- Варианты лечения за рубежом первый президент независимой Украины не рассматривал.
- Пока политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в реанимации.
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