Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, в России еще достаточное количество металла для продолжения ведения боевых действий на территории Украины.

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Российских ресурсов хватит на год

Геннадий Гудков заметил, что россиянам будет несложно развести взрывчатку. Так что в случае необходимости они смогут наладить производство.

"Надеюсь, что этого не будет, но расслабляться не следует", – подчеркнул он.

По словам оппозиционера, у России ресурсов хватит всего на год. Вероятно, этот временной промежуток может снизиться.

Потому что если будет продолжаться дефицит валюты, выручки, то там будут наращиваться проблемы,

– подчеркнул он.

Геннадий Гудков выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины и всего мирового сообщества.

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Победа Украины будет в 2023 году

По словам оппозиционера, говорится о возвращении украинских территорий по состоянию на 1991 год или полном освобождении временно оккупированных областей.

"Мне кажется, что все же хватит свободы, ресурсов, решимости у всего мира дать возможность Украине победить до конца 2023 года", – добавил он.

Гудков отметил, что сейчас война набрала обороты вовсе не по арифметически рассчитанному сценарию. Так что будут факторы, которые будут вносить серьезные коррективы в ход действий, ускоряя приближение победы Украины.

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