Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, у Росії ще є достатня кількість металу для продовження ведення бойових дій на території України.

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Російських ресурсів вистачить на рік

Геннадій Гудков зауважив, що росіянам буде нескладно розвести вибухівку. Тож у разі необхідності вони зможуть налагодити виробництво.

"Сподіваюся, що цього не буде, але розслаблятися не слід", – підкреслив він.

За словами опозиціонера, у Росії ресурсів вистачить лише на рік. Ймовірно, цей часовий проміжок може зменшитися.

Тому що якщо буде продовжуватися дефіцит валюти, виторгу, то там будуть нарощуватися проблеми,

– підкреслив він.

Геннадій Гудков висловив сподівання, що 2023 рік стане роком перемоги України та всієї світової спільноти.

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Перемога України буде у 2023 році

За словами опозиціонера, мовиться про повернення українських територій станом на 1991 рік або повне звільнення тимчасово окупованих областей.

"Мені здається, що все ж таки вистачить волі, ресурсів, рішучості у всього світу дати можливість Україні перемогти до кінця 2023 року", – додав він.

Гудков зазначив, що наразі війна набрала обертів зовсім не за сценарієм, який арифметично розрахований. Тож будуть фактори, що вноситимуть серйозні корективи в хід дій, прискорюючи наближення перемоги України.

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