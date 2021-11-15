Состояние Саакашвили ухудшилось, у него кровавая рвота, – Денисова

Людмила Денисова получила от грузинских врачей информацию об ухудшении состояния здоровья Михеила Саакашвили. У политика началась кровавая рвота.

Омбудсмен написала в сети, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе обратилась к грузинским властям из-за новой проблемы со здоровьем Саакашвили.

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У Саакашвили началась кровавая рвота

Шарашенидзе сообщила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота,

– отметила Денисова.

По ее словам, уже второй день консилиум не имеет доступа к политику для проведения соответствующих процедур.

Уполномоченная Рады по правам человека добавила, что надеется 16 ноября лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили. Денисова планирует посетить его в больнице пенитенциарного учреждения №18.

Она уточнила, что по состоянию на вечер 15 ноября разрешение или отказ в посещении от Министерства юстиции Грузии она не получила.

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Михеила Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глдани, хотя он был против.

Политик отказывается от лечения и продолжает голодовку. На 44-й день без еды бывший грузинский президент не смог встать с постели.

Адвокат Саакашвили рассказал, что 14 ноября к политику не впустили консилиум врачей, который сформировали в грузинском Министерстве здравоохранения.

Денисова прибыла в Грузию 15 ноября . Перед этим она получила от Саакашвили письмо, в котором политик жаловался на ухудшение состояния здоровья и просил о встрече с ней.

Текст сообщения Людмилы Денисовой:

Провела встречу с адвокатами, представляющими интересы Михеила Саакашвили. Обсудили соблюдение его прав на личную безопасность, защиту от пыток, медицинскую помощь, а также процессуальных прав во время судебного заседания 15 ноября 2021 года.

Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Тем не менее, уже второй день консилиум не имеет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур.

Надеюсь завтра лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18.

В настоящее время разрешение или отказ в посещении от Министерства юстиции Грузии мною не получены.