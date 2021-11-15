Омбудсменка написала у мережі, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе звернулася до грузинської влади через нову проблему зі здоров'ям у Саакашвілі.

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У Саакашвілі почалася кривава блювота

Шарашенідзе повідомила про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Саакашвілі у зв'язку з тим, що у нього почалося криваве блювання,

– зазначила Денісова.

За її словами, вже другий день консиліум не має доступу до політика для проведення відповідних процедур.

Уповноважена Ради з прав людини додала, що сподівається 16 листопада особисто перевірити стан додержання прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Денісова планує відвідати його у лікарні пенітенціарної установи №18.

Вона уточнила, що станом на вечір 15 листопада дозволу або відмови у відвідуванні від Міністерства юстиції Грузії вона не одержала.

Нагадаємо, Денісова прибула у Грузію 15 листопада. Перед цим вона отримала від Саакашвілі листа, в якому політик скаржився на погіршення стану здоров'я та просив про зустріч з нею.

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Міхеіла Саакашвілі перевели у в'язничну лікарню у Глдані, хоча він був проти.

Політик відмовляється від лікування і продовжує голодування. На 44-й день без їжі колишній грузинський президент не зміг встати з ліжка.

Адвокат Саакашвілі розповів, що 14 листопада до політика не впустили консиліум лікарів, який сформували у грузинському Міністерстві охорони здоров'я.

Текст допису Людмили Денісової:

Провела зустріч з адвокатами, які представляють інтереси Міхеіла Саакашвілі. Обговорили додержання його прав на особисту безпеку, захист від катувань, медичну допомогу, а також процесуальних прав під час судового засідання 15 листопада 2021 року.

Щойно з'явилась інформація, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Міхеіла Саакашвілі у зв'язку з тим, що у нього почалося криваве блювання. Проте, вже другий день консиліум не має доступу до Міхеіла для проведення відповідних процедур.

Сподіваюся завтра особисто перевірити стан додержання прав громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі під час відвідування його у медичному закладі пенітенціарної установи № 18.

На цей час дозволу або відмови у відвідуванні від Міністерства юстиції Грузії мною не одержано.