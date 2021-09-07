Состояние средней тяжести: пропагандист Киселев заразился коронавирусом

7 сентября 2021 , 20:23
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Источник:

телеграм-канал Mash

Российский пропагандист, телеведущий Дмитрий Киселев, подхватил коронавирус COVID-19. Состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

В настоящее время известно, что Киселев находится под наблюдением российских врачей. Степень поражения его легких составляет примерно 25 – 50%.

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Работал, даже уже был больным

Болезнь у кремлевского пропагандиста началась с сухого кашля и повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Несмотря на это, телеведущий продолжал работать, пока у него не развилась двусторонняя пневмония. ПЦР-тест на коронавирус подтвердил, что у него коронавирус.

Сам Киселев подтвердил информацию о своей болезни изданию "РИА Новости". Он рассказал, что у него была температура более 38 градусов. "Лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная. Прогноз оптимистичный", – утверждает пропагандист.

Что известно о Киселеве

Источник: "Википедия"

  • 67-летний пропагандист из Москвы. Генеральный директор государственного информационного агентства "Россия сегодня". Имеет дачу в оккупированном Крыму – в Коктебеле.
  • В начале 2000-х российский журналист работал в Украине. Был ведущим и главным редактором службы информации телекомпании ICTV.
  • В 2014 году СБУ открыла уголовное производство в отношении Киселева по статье о финансировании терроризма и содействии террористической деятельности.
  • Впоследствии пропагандиста включили в санкционный список, введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.
Автор: Ірина Буртик