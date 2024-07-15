Делается почти невозможное: что изменилось в украинской энергетике за последние месяцы

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство запускает проекты помощи населению для преодоления энергетической проблемы. Хотя эта программа необходима, но сразу проблемы с энергетикой преодолеть не удастся.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, отметив, что украинские энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Однако стоит готовиться к сложной зиме.

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Меры от государства

По словам экс-министра, программы от государства являются актуальными и необходимыми. Однако, к сожалению, существенно проблемы с энергетикой не решат. Сейчас энергетическая система Украины в критическом состоянии. Для восстановления электростанций, Каховскую ГЭС нужно будет много времени.

Мероприятия, которые будут помогать проходить сокращение поставок электроэнергии, это говорится о закупке генераторов и EcoFlow, строительство на кредиты солнечных электростанций. Также это о вопросах энергоэффективности,

– отметил Плачков.

Делается почти невозможное

Россия продолжает обстреливать энергетику Украины, что приводит к разрушениям оборудования. Кроме этого, аномальная жара, которая сейчас в нашей стране приводит к критическим нагрузкам того оборудования, которое осталось. Экс-министр отметил, что сейчас приняли все необходимые меры, которые обеспечат защиту энергетических объектов: усиленная противовоздушная оборона, большой объем ремонтных работ разрушенного оборудования.

Это поможет нам проходить осенне-зимний период, но он будет тяжелым. Зимой будут проблемы с теплоснабжением. Если сейчас, летом, мы можем перетерпеть 6 часов без света, то зимой будут проблемы,

– отметил Плачков.

Атомные электростанции Украины, по словам экс-министра, не могут пока обеспечить нужного количества электроэнергии, ведь есть дефицит в 6 – 7 ГВт. Этот дефицит частично покрывается благодаря импорту электроэнергии в 1,7 ГВт. Сейчас ведутся переговоры с Европейским энергетическим содружеством, чтобы поднять импорт до 2,3 ГВт. Энергетики максимально удерживают нашу энергосистему.

Я общаюсь с европейскими коллегами и они удивляются, как это нам удается, ведь по всем законам энергетики энергосистема должна была бы уже вообще не работать. Это высокий профессионализм и ответственность,

– подчеркнул экс-министр.