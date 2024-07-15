Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков, зауваживши, що українські енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Однак варто готуватись до складної зими.

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Заходи від держави

За словами ексміністра, програми від держави є актуальними та необхідними. Однак, на жаль, суттєво проблеми з енергетикою не розв'яжуть. Зараз енергетична система України в критичному стані. Для відновлення електростанцій, Каховську ГЕС потрібно буде багато часу.

Заходи, які будуть допомагати проходити скорочення постачання електроенергії, це мовиться про закупівлю генераторів та EcoFlow, будівництво на кредити сонячних електростанцій. Також це про питання енергоефективності,

– зауважив Плачков.

Робиться майже неможливе

Росія продовжує обстрілювати енергетику України, що призводить до руйнувань обладнань. Крім цього, аномальна спека, яка зараз є в нашій країні призводить до критичних навантажень того обладнання, яке залишилось. Ексміністр наголосив, що зараз прийняли всі необхідні заходи, які забезпечать захист енергетичних об'єктів: посилена протиповітряна оборона, великий обсяг ремонтних робіт зруйнованого обладнання.

Це допоможе нам проходити осінньо-зимовий період, але він буде важким. Взимку будуть проблеми з теплопостачанням. Якщо зараз, влітку, ми можемо перетерпіти 6 годин без світла, то взимку будуть проблеми,

– зазначив Плачков.

Атомні електростанції України, за словами ексміністра, не можуть поки забезпечити потрібної кількості електроенергії, адже є дефіцит у 6 – 7 ГВт. Цей дефіцит частково покривається завдяки імпорту електроенергії у 1,7 ГВт. Зараз ведуться перемовини з Європейською енергетичною співдружністю, щоб підняти імпорт до 2,3 ГВт. Енергетики максимально утримують нашу енергосистему.

Я спілкуюсь з європейськими колегами і вони дивуються, як це нам вдається, адже за всіма законами енергетики енергосистема мала б вже взагалі не працювати. Це високий професіоналізм та відповідальність,

– підкреслив ексміністр.