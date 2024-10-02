В Киеве снова ухудшается состояние воздуха: рекомендуют не открывать окна

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха. Это связано с пылью с Каспия

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. Рекомендуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

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В Киевской области пожары

по информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 15:00 2 октября в воздухе в Киеве и в регионе фиксируют повышенную концентрацию пыли.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние, – говорится в сообщении.

до улучшения ситуации с состоянием воздуха нужно:

️закрыть окна;

️ограничить пребывание на улице;

️пить много воды;

️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Какова ситуация в отдельных районах

В частности, в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация пыли.

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