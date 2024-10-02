В Киеве снова ухудшается состояние воздуха: рекомендуют не открывать окна

2 октября 2024, 17:25
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Автор: Виктория Кульженко

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха. Это связано с пылью с Каспия

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. Рекомендуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

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В Киевской области пожары

по информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 15:00 2 октября в воздухе в Киеве и в регионе фиксируют повышенную концентрацию пыли.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние, – говорится в сообщении.

до улучшения ситуации с состоянием воздуха нужно:

  • ️закрыть окна;
  • ️ограничить пребывание на улице;
  • ️пить много воды;
  • ️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Какова ситуация в отдельных районах

В частности, в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация пыли.

Кроме этого:

  • на проспекте Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха – 77 (высокий уровень загрязненности)
  • улице Щусева, 20 общий индекс качества воздуха– 77 (высокий уровень)
  • улице Туровская, 28 – индекс качества 60 (средний уровень)
  • проспекте Берестейский, 97 – индекс качества 2 (очень низкий уровень).
  • улице Китаевская, 22 – индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности).
  • улице Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 68 (средний уровень).
  • улицы Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 70 (средний уровень).