Хоронить его рано, – BYPOL о болезни Лукашенко и вероятности отравления Путиным

В последнее время в информационном пространстве активно обсуждается состояние здоровья белорусского диктатора Александра Лукашенко. Однако белорусские пропагандистские СМИ эту тему не освещают.

Об этом пишут только демократические медиа, которые диктатор изгнал, и они находятся за границей. Об этом 24 Каналу сказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров.

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Болезнь не смертельная

Конечно, Лукашенко болен, это видно. Он 4 дня не появлялся перед камерами. "Была информация, что среди силовиков ходят разговоры, что Лукашенко умер. Я думаю, они дошли до Лукашенко и его решили показать", – отметил Азаров.

Болезнь самопровозглашенного руководителя Беларуси вряд ли смертельная. Так что не стоит ожидать, что он вскоре умрет.

Я не вижу, чтобы его состояние здоровья было столь плачевным. Действительно, у него была перемотана рука. На параде в Москве правая, а сейчас – левая. Скорее всего, ему ставят капельницы. Он говорит хриплым голосом, тяжело говорит. И ходит тяжело,

– акцентировал основатель BYPOL.

Очевидно, это что-то связанное с инфекциями дыхательных путей, возможно грипп с осложнениями или что-то подобное. Однако хоронить его еще рано.

Лукашенко выгоден Путину

Предполагают, что белорусского диктатора могли отравить во время визита в Москву 9 мая. Но следует понимать, что Путину невыгодно убирать Лукашенко. Он с ним работает уже более 20 лет, знает его лично, знает все возможности, знает, как на него влиять, предугадывает его поведение.

Путину выгодно, чтобы был предсказуемый Лукашенко, которого он знает, у власти Беларуси. Если придет другой человек, непонятно, как он будет вести себя,

– констатировал Азаров.

Конечно, россияне захотят поставить своего человека, но даже свой человек может оказаться непредсказуемым в разных ситуациях. "Поэтому Лукашенко выгоден Путину, и он его травить не будет", – резюмировал основатель BYPOL.

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